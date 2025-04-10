Учителя и ученик задержали мужчину, ворвавшегося в школу в Челябинской области

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителя и ученик школы № 145 в Новосинеглазово Челябинской области задержали до прибытия Росгвардии мужчину, который ворвался в учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщали, что экипаж Росгвардии, прибывший по вызову тревожной кнопки, доставил мужчину в отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов, помог им ученик 9 класса Тигран Исингалеев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный также выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. С мужчиной работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.