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ЕК хочет сделать Украину «ключевым элементом европейской обороны» после конфликта с РФ

13:00 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) надеется сделать Украину «ключевым элементом европейской обороны» после завершения конфликта с Россией и «интегрировать» ее военную промышленность в рынок ЕС еще до приема этой страны в сообщество. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на бизнес-форуме в Брюсселе.

Она полагает, что Украина якобы «является уникальной возможностью для обороны ЕС».

«Украина может стать ключевым элементом для Евросоюза, который намерен взять в свои руки обеспечение своей обороны (с минимальным участием США или без участия Соединенных Штатов — прим. ТАСС)», — заявила она.

При этом она подчеркнула, что для интеграции военной промышленности Украины в европейский рынок не надо ждать приема Украины в ЕС, это можно делать уже сейчас, используя некие «уникальные возможности» Украины.

Кос призвала европейский бизнес инвестировать в оборонную промышленность Украины и в будущее восстановление этой страны, Еврокомиссия рассчитывает, что основные контракты получат компании из ЕС.

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