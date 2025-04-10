ЕК хочет сделать Украину «ключевым элементом европейской обороны» после конфликта с РФ
13:00 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) надеется сделать Украину «ключевым элементом европейской обороны» после завершения конфликта с Россией и «интегрировать» ее военную промышленность в рынок ЕС еще до приема этой страны в сообщество. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на бизнес-форуме в Брюсселе.
Она полагает, что Украина якобы «является уникальной возможностью для обороны ЕС».
«Украина может стать ключевым элементом для Евросоюза, который намерен взять в свои руки обеспечение своей обороны (с минимальным участием США или без участия Соединенных Штатов — прим. ТАСС)», — заявила она.
При этом она подчеркнула, что для интеграции военной промышленности Украины в европейский рынок не надо ждать приема Украины в ЕС, это можно делать уже сейчас, используя некие «уникальные возможности» Украины.
Кос призвала европейский бизнес инвестировать в оборонную промышленность Украины и в будущее восстановление этой страны, Еврокомиссия рассчитывает, что основные контракты получат компании из ЕС.
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