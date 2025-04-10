Временных рамок по украинскому урегулированию нет — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что стороны заинтересованы в скорейшем урегулировании, но только при условии соблюдения взаимных интересов.

«Нет, никаких временных рамок нет, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это, прежде всего, соблюдение интересов РФ», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.