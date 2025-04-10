Во Владивостоке открылся хаб для выхода на международные рынки
13:57 10.04.2025
Сбер открыл во Владивостоке первый центр компетенций по ВЭД для юридических лиц. Центр ВЭД «Восток» создан для оперативной поддержки экспортёров и импортёров. Специалисты центра, обладающие уникальной экспертизой в темах ВЭД, помогут зарегистрировать бизнес в КНР, найти покупателей и поставщиков, проверить контрагента, подобрать оптимальную логистику, оформить таможенные документы, получить необходимые аналитические выкладки, пройти валютный контроль. Предусмотрена онлайн-поддержка по всем вопросам внешнеэкономической деятельности. Кроме того, специалисты смогут проконсультировать по вопросам конверсионных операций и управлению валютным риском.
«Всё больше наших клиентов выходят на международные рынки. За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В фокусе — Китай и Индия, растут объёмы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан. Наш центр ВЭД "Восток" станет для предпринимателей надёжным помощником и проводником в страны АТР, прежде всего в КНР как самое востребованное направление. Сейчас на Дальнем Востоке запускаются масштабные инвестпроекты по развитию транспортной инфраструктуры с привлечением инвесторов из других стран, и центр в том числе поможет их реализовать. Уверен, новый формат обслуживания будет отличным помощником для любого предпринимателя, который взаимодействует с контрагентами из-за рубежа и хочет максимизировать пользу от такого партнёрства».
НОВОСТИ
- 14:00 10.04.2025
- Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдет в смешанном формате
- 13:32 10.04.2025
- Польша как председатель ЕС подтвердила, что торговые преференции Киеву не продлят
- 13:20 10.04.2025
- Белый дом не будет отвечать журналистам, указывающим гендерные местоимения — WP
- 13:05 10.04.2025
- США почти полностью зависят от КНР в импорте электроники — Bloomberg
- 13:00 10.04.2025
- ЕК хочет сделать Украину «ключевым элементом европейской обороны» после конфликта с РФ
- 12:32 10.04.2025
- Возврат иностранных компаний будет происходить на рыночных условиях — Минфин РФ
- 12:20 10.04.2025
- Директор ЦРУ заявил о состоявшемся в ОАЭ обмене заключенными с Россией
- 12:05 10.04.2025
- Китай не потерпит запугивания со стороны США и будет бороться до конца — Минкоммерции
- 12:00 10.04.2025
- Андрей Логинов назначен на должность ректора РГГУ
- 11:32 10.04.2025
- Учителя и ученик задержали мужчину, ворвавшегося в школу в Челябинской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать