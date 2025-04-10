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НОВОСТИ

Украина обсуждает с США возможность продолжения военной помощи — Шмыгаль

17:00 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев ведет переговоры с Вашингтоном о продолжении военной помощи от США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству Bloomberg.

«Мы получаем поддержку от США. Мы ее получаем в соответствии с существующими соглашениями. Мы ведем переговоры по следующим шагам, но пока переговоры продолжаются. Пока нет дополнительной информации за последние дни и недели», — сказал он.

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