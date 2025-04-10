Госдеп возвращает домой посла США в Украине

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США подтвердил предстоящую отставку посла Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

«Да, она возвращается домой», — сказала Брюс в ответ на просьбу подтвердить предстоящую отставку Бринк с поста главы американского диппредставительства в Киеве. «Она отлично показала себя, и мы желаем ей всего наилучшего», — подчеркнула представитель Госдепа.

Ранее о намерении Бринк уйти в отставку и покинуть дипслужбу в ближайшие недели сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.