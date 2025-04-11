У Грузии мирное видение отношений с РФ, несмотря на территориальные вопросы — премьер
11:32 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия следует мирному видению отношений с Россией, несмотря на существующие территориальные вопросы. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, выступая на Антальском дипломатическом форуме.
«У нас мирное видение касаемо нашей политики в отношении Российской Федерации», — сказал он. По его словам, у Грузии сохраняются территориальные претензии к России. «Но даже в этой ситуации мы следуем очень мирному и прагматичному видению. У нас нет дипломатических отношений с РФ, но, в то же время, мы следуем активной экономической политике — у нас есть экономическое и торговое партнерство с РФ, что также является частью нашего видения», — заявил Кобахидзе, выступая на дискуссионной панели форума.
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