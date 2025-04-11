Уиткофф прилетел в Россию — Песков
12:05 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Россию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел», — сказал представитель Кремля журналистам.
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