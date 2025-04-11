0
0
175
НОВОСТИ

Уиткофф прилетел в Россию — Песков

12:05 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Россию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел», — сказал представитель Кремля журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 11.04.2025
Россию в 2024 году посетили 9,7 млн иностранных туристов — Чернышенко
0
0
13:00 11.04.2025
ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики за сутки — МО РФ
0
23
12:52 11.04.2025
На венчурной платформе SberUnity инвесторы могут создавать инвестиционные клубы
0
39
12:32 11.04.2025
В Кремле следят за всеми событиями украинского трека — Песков
0
109
12:20 11.04.2025
КНР с 12 апреля поднимет пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125%
0
135
12:00 11.04.2025
Белоусов проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО
0
172
11:32 11.04.2025
У Грузии мирное видение отношений с РФ, несмотря на территориальные вопросы — премьер
0
207
11:20 11.04.2025
РФ и Китай проведут совместные учения по спасению терпящих бедствие морских судов
0
212
11:05 11.04.2025
Зеленский сам предлагал США сделку по полезным ископаемым при Байдене — Блинкен
0
272
11:00 11.04.2025
Победителей в тарифных войнах не бывает — Си Цзиньпин
0
253

Возврат к списку