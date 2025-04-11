На венчурной платформе SberUnity инвесторы могут создавать инвестиционные клубы
12:52 11.04.2025
Венчурная платформа SberUnity от Сбера стала функциональнее: теперь на ней можно создавать закрытые инвестиционные клубы и самостоятельно определять состав их участников. Это позволяет формировать доверенные сообщества и привлекать соинвесторов для инвестирования в стартапы прямо на платформе, не размещая сделки публично.
Такие клубы создают лид-инвесторы (фонды, бизнес-ангелы, инвестиционные сообщества) хотя бы с одной открытой сделкой – они же утверждают участников. Подать заявку на вступление в клуб может любой инвестор, зарегистрированный на SberUnity. Теперь ему не обязательно самостоятельно искать стартапы для инвестиций – присоединившись к клубу, он получает доступ к сделкам, которые уже отобраны и структурированы опытными игроками рынка.
«Инвесторы заинтересованы в эксклюзивных закрытых сделках со стартапами, где важны доверие, прозрачность и удобство взаимодействия с соинвесторами, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – На бизнес-ангелов сейчас приходится порядка 60% от числа всех сделок на рынке, и клубы – приоритетный инструмент для них. Такой кулуарный формат взаимодействия привычен для офлайн-комьюнити – мы просто перенесли его в онлайн и встроили в SberUnity. Это важный disrupt-шаг, который развивает венчурную экосистему страны и формирует комфортную среду для ее игроков».
За несколько дней после запуска нового функционала участники SberUnity уже создали четыре инвестиционных клуба и опубликовали семь сделок: лид-инвесторами стали венчурный клуб «Синдикат», международная организация инвесторов Investoro, а также клубы бизнес-ангелов венчурных фондов «Восход» и Kama Flow. Сейчас на платформе зарегистрировано более тысячи бизнес-ангелов, представителей венчурных и семейных фондов.
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