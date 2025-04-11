ВСУ потеряли более 10 тыс. военнослужащих за неделю на всех направлениях СВО
14:12 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее число потерь Вооруженных сил Украины за неделю на всех шести направлениях специальной военной операции составляет более 10 тыс. военнослужащих. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны России.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили 2 345 военнослужащих, «Запад» — 1 585 военнослужащих, «Юг» — 2 085 военнослужащих. Бойцы Центральной группировки поразили 3 005 военнослужащих, Восточной — 1 060 военнослужащих, группировки «Днепр» — 555 военнослужащих.
Общее количество потерь ВСУ составляет 10 635 военнослужащих.
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