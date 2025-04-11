Лишь 35% немцев верят, что новое правительство ФРГ улучшит ситуацию в экономике — опрос
14:32 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только 35% немцев верят в то, что новое правительство ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии сможет изменить к лучшему ситуацию в экономике страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.
Согласно результатам исследования, 44% респондентов полагают, что экономическая ситуация едва ли изменится, а 19% прогнозируют ее ухудшение. Опрос также показал, что лишь 30% ожидают от новой коалиции решения миграционных проблем. При этом 12% респондентов полагают, что ситуация с беженцами ухудшится, в то время как 54% не ожидают серьезных изменений на этом направлении.
64% участников исследования полагают, что консерваторы во главе с Фридрихом Мерцем в целом не добьются обещанного изменения правительственной политики. Только 30% придерживаются противоположной точки зрения.
НОВОСТИ
- 14:12 11.04.2025
- ВСУ потеряли более 10 тыс. военнослужащих за неделю на всех направлениях СВО
- 14:00 11.04.2025
- Иран и РФ пока не смогли решить все вопросы в банковской сфере, заявил посол в Москве
- 13:32 11.04.2025
- В ООН предупредили о спаде мировой торговли на 3% к 2040 году из-за взаимных пошлин
- 13:20 11.04.2025
- The Times сообщила о глубокой вовлеченности Британии в конфликт на Украине
- 13:05 11.04.2025
- Россию в 2024 году посетили 9,7 млн иностранных туристов — Чернышенко
- 13:00 11.04.2025
- ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики за сутки — МО РФ
- 12:52 11.04.2025
- На венчурной платформе SberUnity инвесторы могут создавать инвестиционные клубы
- 12:32 11.04.2025
- В Кремле следят за всеми событиями украинского трека — Песков
- 12:20 11.04.2025
- КНР с 12 апреля поднимет пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125%
- 12:05 11.04.2025
- Уиткофф прилетел в Россию — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать