0
0
0
НОВОСТИ

Лишь 35% немцев верят, что новое правительство ФРГ улучшит ситуацию в экономике — опрос

14:32 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 35% немцев верят в то, что новое правительство ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии сможет изменить к лучшему ситуацию в экономике страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.

Согласно результатам исследования, 44% респондентов полагают, что экономическая ситуация едва ли изменится, а 19% прогнозируют ее ухудшение. Опрос также показал, что лишь 30% ожидают от новой коалиции решения миграционных проблем. При этом 12% респондентов полагают, что ситуация с беженцами ухудшится, в то время как 54% не ожидают серьезных изменений на этом направлении.

64% участников исследования полагают, что консерваторы во главе с Фридрихом Мерцем в целом не добьются обещанного изменения правительственной политики. Только 30% придерживаются противоположной точки зрения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 11.04.2025
ВСУ потеряли более 10 тыс. военнослужащих за неделю на всех направлениях СВО
0
87
14:00 11.04.2025
Иран и РФ пока не смогли решить все вопросы в банковской сфере, заявил посол в Москве
0
116
13:32 11.04.2025
В ООН предупредили о спаде мировой торговли на 3% к 2040 году из-за взаимных пошлин
0
178
13:20 11.04.2025
The Times сообщила о глубокой вовлеченности Британии в конфликт на Украине
0
208
13:05 11.04.2025
Россию в 2024 году посетили 9,7 млн иностранных туристов — Чернышенко
0
229
13:00 11.04.2025
ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики за сутки — МО РФ
0
240
12:52 11.04.2025
На венчурной платформе SberUnity инвесторы могут создавать инвестиционные клубы
0
233
12:32 11.04.2025
В Кремле следят за всеми событиями украинского трека — Песков
0
276
12:20 11.04.2025
КНР с 12 апреля поднимет пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125%
0
284
12:05 11.04.2025
Уиткофф прилетел в Россию — Песков
0
319

Возврат к списку