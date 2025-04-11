Лишь 35% немцев верят, что новое правительство ФРГ улучшит ситуацию в экономике — опрос

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 35% немцев верят в то, что новое правительство ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии сможет изменить к лучшему ситуацию в экономике страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.

Согласно результатам исследования, 44% респондентов полагают, что экономическая ситуация едва ли изменится, а 19% прогнозируют ее ухудшение. Опрос также показал, что лишь 30% ожидают от новой коалиции решения миграционных проблем. При этом 12% респондентов полагают, что ситуация с беженцами ухудшится, в то время как 54% не ожидают серьезных изменений на этом направлении.

64% участников исследования полагают, что консерваторы во главе с Фридрихом Мерцем в целом не добьются обещанного изменения правительственной политики. Только 30% придерживаются противоположной точки зрения.