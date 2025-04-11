«Роснефть» представила автотуристам маршруты путешествий по Калужской области

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Автотуристам, которые путешествуют или планируют отправиться в поездку по Калужской области, компания «Роснефть» и Центр развития туризма «Калужский край» представили четыре новых маршрута. Презентации автомаршрутов были устроены на заправочных станциях «Роснефти» в Калуге.

Маршрут «Космический» объединил город Боровск, где расположена музей-квартира основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, мемориальный дом-музей ученого в Калуге и Государственный музей истории космонавтики. Финальной точкой маршрута стал памятник 600-летию Калуги на въезде в город.

Второй маршрут, «Патриотический», проходит ведет по местам боевой славы Калужской области. Проехав по нему, путешественники посетят первый музей в России, посвященный Георгию Жукову в городе Кременки, мемориальный комплекс Ильинские рубежи, посвященный подвигу курсантов подольских военных училищ, которые в октябре 1941 года сдерживали наступление немецких войск на Москву. Также маршрут включает в себя кинокомплекс «Военфильм», созданный для съемок военно-исторических фильмов, проведения реконструкций и патриотических проектов, а также музей стрелкового оружия «Союз», где есть экспонаты, начиная со времен Отечественной войны 1812 года.

Маршрут «По следам Цветаевой» будет интересен любителям культуры – он включает в себя город Таруса на берегу реки Оки, и объединяет Тарусскую картинную галерею с работами Василия Поленова и Василия Ватагина, музей семьи Цветаевых, музей Сергея Жарова, дом-музей Константина Паустовского, Дом литераторов и многое другое. Завершается маршрут садом-дендрарием ученого-агронома Ракицкого с редкими растениями.

Маршрут «Калуга для новичков» включает арт-парк «Никола-Ленивец», где выставлены ландшафтные инсталляции, а также объекты ленд-арта, крупнейший в РФ парк птиц «Воробьи», где можно увидеть 500 видов животных, этнографический парк-музей «Этномир», а также художественный музей мусора «Му-Му».

Предложенные маршруты проложены так, чтобы туристы могли увидеть главные достопримечательности области, который считается колыбелью космонавтики, и при этом их путешествие было комфортным и безопасным. Мобильное приложение «АЗС Роснефть» поможет туристам найти по пути следования заправки с качественным топливом.