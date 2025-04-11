8,4 трлн рублей направят на развитие ВМФ РФ в следующие 10 лет — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что на строительство новых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ в течение следующих 10 лет предусмотрено 8,4 трлн рублей.

«Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 трлн 400 млрд рублей. Эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружений», — сказал глава государства на совещании по вопросам развития ВМФ.