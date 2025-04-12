Трамп еще на год продлил часть антироссийских санкций, назвав деятельность РФ «вредоносной»

20:17 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» российских властей, следует из данных Федерального реестра страны. Это подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России.

Среди «вредоносной деятельности» перечисляются «подрыв проведения свободных выборов в США и у их союзников», киберпреступления, «поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства», притеснение диссидентов и журналистов, подрыв безопасности в стратегических для Вашингтона регионах и нарушение принципов международного права.

«Конкретная вредоносная деятельность правительства Российской Федерации <...> продолжает представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США, — говорится в документе. — Я продлеваю на один год режим чрезвычайной ситуации в стране, объявленный в исполнительном указе 14024».