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НОВОСТИ

У мошенников появился очередной сценарий для проникновения в аккаунты «Госуслуг» граждан

09:15 13.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонные мошенники стали взламывать личные кабинеты на портале «Госуслуг», представляясь сотрудниками поликлиник и предлагая пройти диспансеризацию. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Так, неизвестные звонят человеку, говорят, что являются работниками поликлиники, и предлагают пройти диспансеризацию. Для записи они просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут распоряжаться им в своих корыстных целях.

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