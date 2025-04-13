Один из истребителей F-16 ВСУ сбит российскими средствами ПВО – МО РФ

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки истребитель F-16 и 207 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 Воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.