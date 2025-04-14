Объем торговли Китая с Россией в январе — марте снизился на 6,6%, до $53,21 млрд
09:20 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайско-российский товарооборот в январе — марте сократился на 6,6% в годовом исчислении и составил $53,21 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Как следует из опубликованных данных, поставки товаров из Китая в РФ за I квартал по стоимости уменьшились на 6,3%, до $22,72 млрд. Показатель импорта продукции из России в КНР понизился на 6,7%, до $30,49 млрд.
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