Объем торговли Китая с Россией в январе — марте снизился на 6,6%, до $53,21 млрд

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российский товарооборот в январе — марте сократился на 6,6% в годовом исчислении и составил $53,21 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, поставки товаров из Китая в РФ за I квартал по стоимости уменьшились на 6,3%, до $22,72 млрд. Показатель импорта продукции из России в КНР понизился на 6,7%, до $30,49 млрд.