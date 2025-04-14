Портфель корпоративного кредитования Сбера в этом году может вырасти на 10%
10:48 14.04.2025
В банковском секторе много говорили о «кредитной аскезе», но уже в марте Сбер зафиксировал рост, который компенсировал падение первых двух месяцев этого года. Об этом сказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью Forbes.
«Мы думаем, учитывая динамику первого квартала, что в этом году портфель корпоративного кредитования будет расти на уровне 10%, при том что в 2024 году рост был 21%», – отметил он.
По его словам, экономика в части кредитования некоторое время – примерно три месяца – перенастраивалась. «Сейчас я думаю, что она нашла плато. Какое-то время мы будем видеть околонулевой рост кредитного портфеля, что значит замедление для экономики. В случае снижения ключевой ставки мы, конечно, увидим постепенный рост – но надо понимать, что моментально это не произойдет», – прогнозирует Александр Ведяхин.
Он отметил, что у Сбера постепенно увеличивается доля захеджированных кредитов: на начало 2024 года она составляла 13,5% от корпоративного портфеля, сейчас – 17,5%. «В сегменте крупного, среднего бизнеса динамика заметнее – с 28% в начале 2024 года до 37,6% сейчас», – добавил Александр Ведяхин.
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