Россия обеспечена запасами нефти более чем на 65 лет, газа — на 100 лет

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обеспеченность России запасами нефти при текущем уровне добычи составляет более 65 лет, запасами газа — 100 лет. Это следует из Энергостратегии России до 2050 года, утвержденной правительством РФ.

Как отмечается в документе, запасы нефти по категориям АВ1С1В2С2 в России составляют 31,3 млрд тонн. Доля России в мировых запасах составляет 15% (третье место), в мировой добыче — 10% (второе место).

В то же время Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа по категориям АВ1С1В2С2 — 63,4 трлн куб. м. По добыче газа, согласно документу, Россия занимает второе место в мире с долей 16% от всей мировой добычи.