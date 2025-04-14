Серию бесплатных бизнес-практикумов по дизайну и моде проведут в столице — заммэра Сергунина
13:12 14.04.2025
В Москве стартует новая городская программа поддержки представителей сферы моды и дизайна «Креативный бизнес-практикум». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в городском пространстве «АКИ.лаб» несколько месяцев будут проводится различные события, участвовать в которых плнируют эксперты и лидеры этой индустрии.
«Участники проекта узнают, как привлекать инвесторов и продвигать свой бренд за рубежом, обсудят современные тренды и смогут найти деловых партнеров. Запланировано больше 10 встреч, первая пройдет 29 апреля», — сообщила заммэра.
Как отмечает Сергунина, на семинарах будут разбирать основные вопросы, связанные с развитием бизнеса, также состоятся встречи, посвященные авторскому праву, способам выхода компании на рынок и применению инновационных материалов в производстве. Об инфраструктурных возможностях Москвы планируют поговорить на еще одном семинаре – там можно будет узнать о торговых пространствах столицы, стоимости и условиях аренды, преимуществах городских ярмарок и фестивальных площадок для повышения продаж.
Также предпринимателей, работающих в индустрии моды, пригашают на фестиваль, где можно будет устроить презентации продукции для закупщиков, представителей культурных учреждений и ретейлеров. В программе события – практические занятия, на которых можно будет узнать о том, как использовать нейросети для того, чтобы проводить анализ предпочтений аудитории и оптимизировать рабочие процессы. На отдельной встрече в конце года планируется подвести итоги проекта и обсудить перспективные отраслевые тренды.
Посетить события можно будет после предварительной регистрация на портале Агентства креативных индустрий Москвы.
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