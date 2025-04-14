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НОВОСТИ

Серию бесплатных бизнес-практикумов по дизайну и моде проведут в столице — заммэра Сергунина

13:12 14.04.2025

В Москве стартует новая городская программа поддержки представителей сферы моды и дизайна «Креативный бизнес-практикум». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в городском пространстве «АКИ.лаб» несколько месяцев будут проводится различные события, участвовать в которых плнируют эксперты и лидеры этой индустрии. 

 «Участники проекта узнают, как привлекать инвесторов и продвигать свой бренд за рубежом, обсудят современные тренды и смогут найти деловых партнеров. Запланировано больше 10 встреч, первая пройдет 29 апреля», — сообщила заммэра.

 Как отмечает Сергунина, на семинарах будут разбирать основные вопросы, связанные с развитием бизнеса, также состоятся встречи, посвященные авторскому праву, способам выхода компании на рынок и применению инновационных материалов в производстве. Об инфраструктурных возможностях Москвы планируют поговорить на еще одном семинаре – там можно будет узнать о торговых пространствах столицы, стоимости и условиях аренды, преимуществах городских ярмарок и фестивальных площадок для повышения продаж.

 Также предпринимателей, работающих в индустрии моды, пригашают на фестиваль, где можно будет устроить презентации продукции для закупщиков, представителей культурных учреждений и ретейлеров. В программе события – практические занятия, на которых можно будет узнать о том, как использовать нейросети для того, чтобы проводить анализ предпочтений аудитории и оптимизировать рабочие процессы. На отдельной встрече в конце года планируется подвести итоги проекта и обсудить перспективные отраслевые тренды.

 Посетить события можно будет после предварительной регистрация на портале Агентства креативных индустрий Москвы.

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