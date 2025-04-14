Дания может расторгнуть оборонное соглашение с Вашингтоном, если США выйдут из НАТО

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания может досрочно расторгнуть соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном в случае выхода США из НАТО, заявил министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен.

«Что касается соглашения о сотрудничестве в области обороны между Данией и Соединенными Штатами, то сохранение членства обеих стран в НАТО следует считать важнейшей предпосылкой. Поэтому предполагается, что полный и явный выход США из НАТО даст Дании право расторгнуть это соглашение», — процитировало агентство Ritzau ответ главы датского МИД на просьбу парламентария от партии «Альтернатива» подтвердить, что Дания не имеет возможности в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с США, заключаемое на 10 лет, даже если США выйдут из НАТО». Премьер-министр Метте Фредериксен подписала его в декабре 2023 года.

По словам Расмуссена, договор «вполне может быть расторгнут иным способом, нежели денонсация или взаимное соглашение», если возникнут «совершенно особые обстоятельств». Это следует из конвенции о договорном праве, к которой Дания присоединилась в 1976 году.

Особые обстоятельства могут возникнуть, если «условия договора существенно меняются», например, «вследствие последующих действий одной из сторон». При этом в заключение Лёкке Расмуссен отмечает отсутствие признаков того, что Соединенные Штаты могут выйти из Североатлантического альянса.

Соглашение о военном сотрудничестве, которое, среди прочего, дает Соединенным Штатам разрешение размещать своих солдат на датской территории, было впервые рассмотрено в датском парламенте 11 апреля.