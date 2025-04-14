ХАМАС объявил о готовности к преобразованию в политическую партию

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к преобразованию в политическую партию. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, ХАМАС «выразил готовность трансформироваться в политическую партию».