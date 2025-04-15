Один человек погиб, еще девять ранены в результате атаки ВСУ на Курск

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курск, в результате один человек погиб, девять человек ранены. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

«К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Выражаем искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье будет оказана. Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Врачи обязательно окажут всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.