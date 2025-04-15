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Русофобку Каллас необходимо отдать под международный трибунал ООН — Володин

10:20 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главу европейской дипломатии Каю Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — отметил он.

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