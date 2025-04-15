ВС РФ уничтожили переброшенные к Олешни из Юнаковки штурмовые группы ВСУ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ попытались перебросить несколько штурмовых групп из Юнаковки Сумской области к хутору Олешня Курской области, они были уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ попыталось перебросить несколько штурмовых групп украинских десантников из Юнаковки Сумской области в направлении хутора Олешня. Солдаты ВСУ были уничтожены на территории Украины», — указали там.