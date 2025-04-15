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В окружении в монастыре Горналя находятся наемники из Колумбии и других стран — депутат ГД

17:00 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники из Колумбии и ряда других стран в составе ВСУ находятся в окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале Курской области. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными с целью добровольной сдачи в плен на территории монастыря.

«Около 300 террористов, которые там находятся, не имеют желания сдаваться, потому что они являются карателями, на руках которых не одна загубленная жизнь мирных граждан, и они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у находящихся в окружении бойцов ВСУ в настоящее время нет желания сдаваться, потому что они приехали в Курск «на охоту на людей».

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