ЦБ РФ приложил запретить банкам взимать комиссии по кредитам льготной ипотеки
20:40 15.04.2025 Источник: Интерфакс
ЦБ РФ предлагает запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета.
"Мы в принципе против этих комиссий прописывали запрет на часть комиссий в ипотечном стандарте, нас тоже это беспокоит. И после повышения Минфином маржи эти комиссии немного снизились, но размер комиссии у крупных банков остается 5-6%. Но есть ряд банков, которые работают без комиссии. И конечно, сами комиссии (...) перекладываются застройщиками в стоимость жилья. Это очень плохо. Поэтому мы считаем, что по льготным программам вообще можно запретить эти комиссии. Сказать, что льготные кредиты не выдаются через те банки, которые устанавливают эти комиссии, и это можно администрировать. И в ипотечном стандарте мы тоже это готовы прописать, поэтому это очень правильно", - заявила Набиуллина.
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