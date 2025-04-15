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ЦБ РФ приложил запретить банкам взимать комиссии по кредитам льготной ипотеки

20:40 15.04.2025 Источник: Интерфакс

ЦБ РФ предлагает запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета.

"Мы в принципе против этих комиссий прописывали запрет на часть комиссий в ипотечном стандарте, нас тоже это беспокоит. И после повышения Минфином маржи эти комиссии немного снизились, но размер комиссии у крупных банков остается 5-6%. Но есть ряд банков, которые работают без комиссии. И конечно, сами комиссии (...) перекладываются застройщиками в стоимость жилья. Это очень плохо. Поэтому мы считаем, что по льготным программам вообще можно запретить эти комиссии. Сказать, что льготные кредиты не выдаются через те банки, которые устанавливают эти комиссии, и это можно администрировать. И в ипотечном стандарте мы тоже это готовы прописать, поэтому это очень правильно", - заявила Набиуллина.

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