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Глава МО Израиля пригрозил расширить операцию в Газе в случае отказа ХАМАС от соглашения

13:00 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия расширит масштабы военной операции в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется от соглашения об освобождении удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Политика Израиля в Газе, проводимая командованием Армии обороны Израиля при поддержке политического руководства, ясна и однозначна: в первую очередь принять все меры для освобождения всех заложников в рамках плана [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и создать условия для разгрома ХАМАС в последующем», — написал Кац на своей странице в социальной сети X. «Если ХАМАС будет упорствовать в своем отказе [от соглашения], действия [израильских войск] будут расширены и перейдут на новые этапы», — указал он.

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