Силы США начали вывод с военной базы в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии — ТВ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование американскими вооруженными силами в Сирии начало вывод спецподразделений, дислоцированных на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, колонна с американскими военнослужащими направилась с объекта, размещенного на востоке арабской республики, в Иракский Курдистан, где находится крупная база США.