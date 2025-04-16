Силы США начали вывод с военной базы в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии — ТВ
14:12 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование американскими вооруженными силами в Сирии начало вывод спецподразделений, дислоцированных на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его информации, колонна с американскими военнослужащими направилась с объекта, размещенного на востоке арабской республики, в Иракский Курдистан, где находится крупная база США.
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