Экс-губернатор Курской области Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве
17:07 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они задержаны», — сказал собеседник агентства.
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