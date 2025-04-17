Товарооборот Японии и РФ в 2024 финансовом году снизился на 9,41%

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Японией и Россией в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года — 31 марта 2025 года) снизился на 9,41%, до 1,17 трлн иен ($8,2 млрд по текущему курсу). Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистических данных японского министерства финансов.

Общий объем экспорта товаров из Японии в РФ за указанный период сократился на 1,2%, а импорта — на 12,3%.

В марте 2025 года товарооборот двух стран вырос на 8,56%, до 117,2 млрд иен ($827 млн). Общий объем экспорта из Японии в РФ в том же месяце увеличился на 47,6% по сравнению с мартом 2024 года, а общий объем импорта, напротив, снизился на 4,3%.