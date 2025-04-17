Выборы на Украине могут пройти не ранее чем через 3 месяца после завершения конфликта — глава ЦИК
11:20 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ЦИК Украины Олег Диденко выразил мнение, что на организацию выборов потребуется более трех месяцев после прекращения военных действий, в то же время этот срок не должен быть слишком продолжительным.
«Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам, — приводит слова главы ЦИК испанская газета El País. — Однако этот период не должен быть чрезмерно продолжительным, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных на то оснований». Диденко считает, что после завершения боевых действий на организацию президентских выборов потребуется больше трех месяцев, однако точных сроков он называть не стал.
Ранее Диденко уже сообщал, что власти намерены внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение выборов. Согласно действующему закону, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения. Однако руководство страны намерено отодвинуть проведение выборов под предлогом того, что теперь на их подготовку потребуется больше времени.
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