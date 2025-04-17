Песков объяснил смену госсекретаря Союзного государства естественной ротацией

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смена госсекретаря Союзного государства является естественной ротацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал информацию о назначении государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Сергея Глазьева.

«Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. Безусловно, она приносит выгоду народам двух стран, народам России и Белоруссии <…>. Что касается кадровых изменений: идет ротационный процесс, это тоже естественно», — сказал Песков.