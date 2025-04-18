За ночь над регионами РФ сбиты 56 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 56 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 56 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Воронежской области, 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым, по одному — над территориями Ростовской области и Краснодарского края», — сказали там.