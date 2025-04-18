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НОВОСТИ

США могут сократить военное присутствие в Сирии до 500 человек — NYT

09:20 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность американского воинского контингента в Сирии может сократиться до 500 человек. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, в ближайшее время будут закрыты три из восьми американских оперативных баз на северо-востоке страны, а число военного персонала сократится с примерно 2 тыс. человек до 1,4 тыс. Решение о дальнейшем выводе войск будет принято примерно через два месяца, в результате в Сирии могут оставить около 500 военнослужащих, пишет NYT.

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