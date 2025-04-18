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Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки пополнения

14:12 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Украины обещает избегать насильственной мобилизации граждан, однако войскам не хватает пополнения. Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время часа вопросов правительству в Верховной раде.

«Бусификация (так на Украине называют насильственную мобилизацию — прим. ТАСС) — это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого», — цитирует его агентство Укринформ. Однако, по его словам, ротация призванных еще в 2022 году военнослужащих «произойдет только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены воюющих подразделений».

Генерал отметил, что сейчас ставка делается на призыв по контракту мужчин 18-24 лет. «Кроме того, открыты рекрутинговые центры, и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на нашей территории», — добавил он.

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