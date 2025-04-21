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МЭР РФ понизило среднегодовой прогноз цены нефти Brent в 2025 г. с $81,7 до $68 за баррель

09:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития России понизило среднегодовой прогноз цены на нефть марки Brent на 2025 год с $81,7 до $68 за баррель. Это следует из проекта сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2025–2026 годы и на плановый период 2027–2028 годов (есть в распоряжении ТАСС).

Как сообщил журналистам представитель Минэкономразвития, документ внесен на рассмотрение в правительство.

«Среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2025 году ожидается на уровне $68 за баррель, в 2026–2028 годах — $72 за баррель соответственно», — отмечается в документе.

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