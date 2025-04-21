Хуситы заявили о нанесении ударов по двум американским авианосным группам

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающие их военные корабли. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные войска и силы беспилотных систем атаковали двумя крылатыми ракетами и двумя беспилотниками авианосец Harry Truman и связанные с ним корабли в северной части Красного моря. Вторая операция была проведена военно-морскими силами, ракетными войсками и силами беспилотных систем против американского авианосца Carl Vinson и связанных с ним кораблей в Аравийском море с использованием трех крылатых ракет и четырех беспилотников», — сказал представитель «Ансар Аллах» в эфире телеканала Al Masirah.