Украинские военкомы на Пасху устраивали облавы прямо у храмов - депутат Рады
16:12 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работники военкоматов на Украине устраивали облавы на мужчин мобилизационного возраста, приходивших в храмы в Воскресение Христово. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, в августе 2024 года нелегально покинувший Украину.
«С шести утра, особенно в воскресенье, возле многих храмов дежурили ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. ТАСС). Люди, желая избежать унижения и конфликта, просто не решались войти в церковь. Пасха для них была сорвана», — написал он в телеграм-канале. По словам депутата, многим мужчинам пришлось убегать с пасхальными корзинами, поскольку военкомы стояли «у ворот в надежде „вырвать“ кого-то прямо из толпы».
В украинских соцсетях публикованы видео из разных регионов страны, на которых запечатлено, как прихожане в спешном порядке покидают места богослужений, опасаясь стать жертвами принудительной мобилизации.
Дмитрук назвал попытки отлова людей для мобилизации «одним из самых подлых и мерзких распоряжений офиса Зеленского, которое пытались исполнить именно в праздник Пасхи».
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