Командир исламистских сил ликвидирован при ударе израильского БПЛА в Ливане — ТВ
10:32 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль с бойцами исламского сопротивления к югу от Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его информации, удар был нанесен по транспортному средству в районе города Дамур, в результате погиб один из полевых командиров отрядов «Кувват аль-Фаджр» Хусейн Аттави.
Новости
- 12:05 22.04.2025
- Очередь машин на въезд в Польшу через границу Белоруссии за сутки выросла в 8 раз
- 12:00 22.04.2025
- За последние годы в сеть попали данные всех экономически активных россиян — эксперт
- 11:35 22.04.2025
- Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением ученика в школе
- 11:32 22.04.2025
- Хуситы с марта от ударов США потеряли до 600 человек - СМИ
- 11:20 22.04.2025
- На Украине признали, что де-факто закупают у Европы российский газ
- 11:05 22.04.2025
- Распад ближайшего окружения главы Пентагона вызывает тревогу у чиновников — WP
- 11:00 22.04.2025
- Хуснуллин отметил дефицит средств в сфере ЖКХ в России
- 10:20 22.04.2025
- Власти Австралии пытаются оправдаться за отстрел свыше 700 коал
- 10:08 22.04.2025
- Солдаты ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале
- 10:00 22.04.2025
- Обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут психиатрическую экспертизу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать