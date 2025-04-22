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НОВОСТИ

Командир исламистских сил ликвидирован при ударе израильского БПЛА в Ливане — ТВ

10:32 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль с бойцами исламского сопротивления к югу от Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, удар был нанесен по транспортному средству в районе города Дамур, в результате погиб один из полевых командиров отрядов «Кувват аль-Фаджр» Хусейн Аттави.

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