Хуснуллин отметил дефицит средств в сфере ЖКХ в России
11:00 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве накоплены десятилетиями, деньги на их решение есть, но их мало. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
«Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве накоплены десятилетиями. Коллеги, вы лучше меня понимаете, сколько там проблем, сколько денег нужно, и мы пытаемся эту проблему решить на федеральном уровне за счет федеральных денег, за счет инвестиционных, бюджетных кредитов. Эти деньги есть, но их очень мало. Поэтому нужно проделать системную работу», — сказал он на панельной сессии «Стратегии роста: эффективное управление территориями» в Национальном центре «Россия».
Новости
- 12:05 22.04.2025
- Очередь машин на въезд в Польшу через границу Белоруссии за сутки выросла в 8 раз
- 12:00 22.04.2025
- За последние годы в сеть попали данные всех экономически активных россиян — эксперт
- 11:35 22.04.2025
- Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением ученика в школе
- 11:32 22.04.2025
- Хуситы с марта от ударов США потеряли до 600 человек - СМИ
- 11:20 22.04.2025
- На Украине признали, что де-факто закупают у Европы российский газ
- 11:05 22.04.2025
- Распад ближайшего окружения главы Пентагона вызывает тревогу у чиновников — WP
- 10:32 22.04.2025
- Командир исламистских сил ликвидирован при ударе израильского БПЛА в Ливане — ТВ
- 10:20 22.04.2025
- Власти Австралии пытаются оправдаться за отстрел свыше 700 коал
- 10:08 22.04.2025
- Солдаты ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале
- 10:00 22.04.2025
- Обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут психиатрическую экспертизу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать