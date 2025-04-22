Хуснуллин отметил дефицит средств в сфере ЖКХ в России

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве накоплены десятилетиями, деньги на их решение есть, но их мало. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве накоплены десятилетиями. Коллеги, вы лучше меня понимаете, сколько там проблем, сколько денег нужно, и мы пытаемся эту проблему решить на федеральном уровне за счет федеральных денег, за счет инвестиционных, бюджетных кредитов. Эти деньги есть, но их очень мало. Поэтому нужно проделать системную работу», — сказал он на панельной сессии «Стратегии роста: эффективное управление территориями» в Национальном центре «Россия».