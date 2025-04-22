Более 1 300 фактов подделки миграционных документов иностранцами выявлено в 2025 году в РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России с начала текущего года выявлено 1 374 факта подделки иностранцами миграционных документов, это на 41,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С начала 2025 года выявлено 1 374 совершенных иностранными гражданами факта подделки миграционных документов, что на 41,6% превышает показатели прошлого года», — написала она в своем телеграм-канале.