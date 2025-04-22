Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области — губернатор
17:00 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области, на месте работают ответственные службы, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.
«В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — написал он.
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