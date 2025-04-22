Зеленский: Мы бы очень не хотели, чтобы Америка прекратила помощь
21:25 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев не имел возможности обсудить с Вашингтоном вопрос предоставления нового пакета военной помощи и не имеет никаких договоренностей по этой теме. Об этом сообщил на брифинге в Киеве Владимир Зеленский.
«Помощь, которая нам идет сейчас, это помощь, поддержанная Конгрессом еще год назад. О новой помощи мы пока с США не имели возможности иметь договоренность или обсуждать детали», — сказал Зеленский.
Говоря о желании Киева купить системы ПВО Patriot, Зеленский отметил, что это может быть частью нового пакета помощи, но также будет зависеть от договоренностей. При этом он посетовал на то, что ответа от США относительно закупки Киевом таких систем не поступало.
В конце брифинга, отвечая на вопрос журналиста, Зеленский подчеркнул: «Мы бы очень не хотели, чтобы Америка прекратила помощь».
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