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НОВОСТИ

США снизят пошлины в отношении КНР, но ставка не будет равна нулю — Трамп

09:05 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна снизит таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако в любом случае ставка тарифов не будет равняться нулю.

«145% (суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время — прим. ТАСС) — это очень много, они не будут такими высокими», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — указал Трамп.

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