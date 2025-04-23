США снизят пошлины в отношении КНР, но ставка не будет равна нулю — Трамп
09:05 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна снизит таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако в любом случае ставка тарифов не будет равняться нулю.
«145% (суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время — прим. ТАСС) — это очень много, они не будут такими высокими», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — указал Трамп.
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