США снизят пошлины в отношении КНР, но ставка не будет равна нулю — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна снизит таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако в любом случае ставка тарифов не будет равняться нулю.

«145% (суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время — прим. ТАСС) — это очень много, они не будут такими высокими», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — указал Трамп.