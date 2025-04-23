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Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери контроля над частью территорий — WSJ

12:05 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французское и британское руководство «открыто для сценария», при котором Украина согласится признать утрату некоторых территорий, официально вошедших в состав РФ, в рамках возможного соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в дипломатических кругах двух стран.

При этом, как отмечают источники, в Лондоне и Париже считают, что в обмен на подобное признание Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности и твердую экономическую поддержку для дальнейшего развития. В то же время и Франция, и Великобритания предпочли бы вариант, при котором Киев признал бы утрату территорий только де-факто без формального закрепления сложившегося положения вещей. В качестве примера они привели соглашение о перемирии между КНДР и Республикой Корея, которое положило конец Корейской войне 1950–1953 годов.

В целом, как указывает WSJ, перспектива официального признания потери территорий вызвала обеспокоенность у украинского руководства и правительств стран — союзниц Киева в Европе. При этом издание отмечает, что для реализации такого шага на Украине придется преодолеть ряд больших политических и юридических сложностей, препятствующих подобному сценарию.

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