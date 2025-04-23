США увеличат численность своих войск в зоне Панамского канала — шеф Пентагона
17:43 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены увеличить численность своих войск, размещенных в зоне Панамского канала. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет.
«Мы обеспечили рамочную договоренность о праве прохода американских военных кораблей и вспомогательных судов через Панамский канал первыми, а также о дополнительном присутствии войск США на его обоих берегах по всей протяженности», — сказал шеф Пентагона, не вдаваясь в детали. Он выступил в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле (штат Пенсильвания).
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