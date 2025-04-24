В Bloomberg выяснили, с какими возможными вопросами Уиткофф едет в Россию
19:30 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты хотят в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине добиться от России признания права Киева на обладание собственной армией и военной промышленностью. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен поднять данный вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо этого, как утверждает Bloomberg, Вашингтон намерен просить у Москвы передать под американский контроль Запорожскую АЭС, а также обеспечить для Украины проход по реке Днепр.
В материале отмечается, что данные предложения еще не утверждены окончательно и в них могут быть внесены изменения.
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