ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи гражданина Румынии за сбор средств о местах дислокации объектов противовоздушной обороны (ПВО) для спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи».