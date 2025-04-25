ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО
11:32 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Сочи гражданина Румынии за сбор средств о местах дислокации объектов противовоздушной обороны (ПВО) для спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи».
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