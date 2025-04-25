США согласились с тем, что Украина может работать над вступлением в ЕС — Reuters

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона одобрила намерение Украины работать над вступлением в Евросоюз. Такое условие представлено в проекте предложений по урегулированию украинского конфликта, попавшем в распоряжение агентства Reuters.

При этом, согласно документу, Украина отказывается от вступления в НАТО.